Sponsorint.narod.ru

Но и тут надо придерживаться определенных правил:

Здесь мы не будем рассматривать такие способы заработка, как финансовые пирамиды и заработок на серфинге, кликовых и почтовых спонсорах. В первом случае сорвать куш можно, если Вы сами являетесь создателем пирамиды, но в этом случае надо быть готовым к тому, что придется обманывать большое количество людей. Второй способ изначально является тупиковым, т.е. не имеет перспектив развития, но опять таки с оговоркой, что Вы не являетесь владельцем сервиса, но их бум уже прошел и сейчас они переживают не лучшие времена Может быть для китайцев это нормальный заработок в сети интернет, но не для нас :) Они больше подходят для раскрутки сайтов и накрутки счетчиков, также там просматривает рекламу подходящая аудитория для сайтов о заработке в интернете. Для тех, у кого есть бесплатный интернет (например на работе) или кто не умеет и не хочет больше ничего делать, мы таки дадим пару ссылок тех, кто еще выдержал проверку временем и не удалил мой аккаунт, как неактивный — HitStream!Сюда же относится сбор бесплатных бонусов WebMoney за посещение сайтов, см список сайтов раздающих бонусы на WMR-кошельки, они могут больше помочь, когда на оплату товара или услуги не хватает несколько копеекПрокачка персонажей и заработок игровой валюты для продажи, например в браузерной онлайн-игре My Lands заработанные ресурсы можно сразу вывести на кошелек, заработок около 120$ в месяц и зависит от того, сколько времени уделять игре. Также можно зарабатывать на привлечении новых игроков в онлайн-игрыЗаработок на участии в онлайн-опросах и фокус-группах, например в Платном опросе и Вопроснике оплата за опросы 15-500 руб, за заполнение личной анкеты в течении 48 часов после регистрации — бонусы 5 и 10 р на счет, минимальная сумма к выводу — 100 и 150 рублей# Для новичков, не имеющих специальности и портфолио дизайнера, программиста или вебмастера, трудно найти достойную работу в интернете. Большинство новичков в интернете работают копирайтерами и рерайтерами, но и тут для хорошей оплаты труда надо нарабатывать связи, имя, опыт работы и портфолио, см:Копирайтинг и рерайтинг как альтернатива заработка для новичков А также новички могут зарабатывать продавая ссылки с подписей на форумахЗаработок на форексе требует длительной подготовки (тренировки на демосчете), аналитического склада ума и стартовой суммы для открытия счета, которая не у всех есть. Для того, чтобы нормально там зарабатывать желательно иметь на счету 10 000$, которые не у всех естьБольшинство букмекерских контор предоставляют возможность делать ставки через интернет и принимают к оплате различные электронные платежные системы (ЭПС) и банковские карты. Условно можно выделить 2 вида заработка на букмекерах: # Если Вы разбираетесь в каких-нибудь видах спорта и можете угадать результ более половины спортивных событий, то можете попробовать делать ставки сами или воспользоваться услугами профессиональных каперов — обычно это подписки на платные рассылки прогнозов на спорт.— не ставить все деньги на одно событие— суммы всех ставок должна быть одинаковы— никаких экспрессов, систем и т.п.— не поддаваться азарту# Заработок на букмекерских вилках — коэффициенты в букмекерских конторах могут отличаться настолько, что поставив на разные исходы одного события в разных БК, в итоге можно получить прибыль. Вилки можно находить самому, но это долго и не эффективно, существуют различные программы, которые осуществляют автоматический поиск букмекерских вилок и сервисы платных рассылок букмекерских вилок Для того, чтобы тут нормально зарабатывать придется осуществлять операции с большими суммами денег и тут также, как на форексе существуют риски ошибок и потери денегДля заработка на дизайне сайтов необходимо минимальное знание о рынке и умение работать с графическими и текстовыми редакторами, но и тут для наличия постоянных заказов надо нарабатывать связи, имя, опыт работы и свой сайт с портфолио не помешаетРегистрация доменных имен для их последующей перепродажи или извлечения дохода, условно можно выделить 3 вида заработка на доменных именах:# Киберсквоттинг (регистрация доменов, созвучных названиям компаний и товаров)# Тайпсквоттинг (регистрация доменов с опечатками или другой зоной)# Паркинг доменов (размещение доменов на площадках с рекламой)Сюда же можно отнести заработок на привлечении других пользователей по реферальной программе. Зарабатывать на партнерках можно даже не имея собственного сайта, можно приглашать друзей и знакомых посредством сообщений через электронную почту, аську, личные сообщения форумов, размещать партнерские ссылки в гостевых, на форумах (в т.ч. и в подписях), досках объявлений, сервисах социальных закладок, личной страничке ВКонтакте, ЖЖ и других онлайн-дневниках. Но наибольшую отдачу можно получить с помощью дорвеев, которые можно разместить на бесплатных хостингах типа narod.ru и если проводить рекламные компании в сервисах контекстной рекламы типа Бегун Следует учитывать, что в правилах большинства партнерок написано, что за использование e-mail спама и других навязчивых методов рекламы аккаунт может быть заблокирован. Администрация партнерок посредством систем статистики видит, откуда идет трафик, а также кто-то может пожаловаться на недобросовестные методы партнеровСоздание и раскрутка сайтов для их последующей продажи или извлечения дохода, эта тема достаточно обширная и требует отдельной статьи: # Заработок на размещении рекламы на сайтах в интернетеТрудно сказать, все зависит от вашего начального состояния и способностей, выбирайте способ заработка по душе и все способы можно успешно совмещать друг с другом и развивать те, которые приносят большую отдачу и имеют лучшие перспективы для развития, как я думаю, в этом случае лучше заработок на сайтах и дорвеях (от партнерских программ, продажи ссылок и контекстной рекламы)